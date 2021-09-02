Грузия установила новый суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Грузии скончался 81 пациент – это стало новым суточным антирекордом по числу смертей от болезни, - сообщает правительственный сайт Stopcov.ge.

За последние сутки в стране выявлено 3 212 новых случаев инфекции, вылечились от коронавируса 5 017 человек. В Тбилиси зафиксировано 1206 новых заболевших, в Аджарии – 295, в Имерети – 453, в Квемо Картли – 193, в Шида Картли – 231, в Гурии – 64, в Самегрело - Земо Сванети – 255, в Кахети – 289, в Мцхета-Мтианети – 108, в Самцхе-Джавахети – 86, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 32, - передает Sputnik Грузия.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 556 909 случаев инфицирования, умерди 7 563 человека.

На данный момент в Грузии 46 786 активных случаев, из них 7 343 нуждаются в стационарном лечении. 2 680 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 36 763 инфицированных проходят курс лечения на дому.