МИД АР: Армения до сих пор хочет захватить земли Азербайджана

Власти Армении по-прежнему демонстрируют неготовность к реализации политики добрососедства, заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна агентству "РИА Новости".

"Реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют то, что она все еще не готова к политике добрососедства, опирающейся на принципы международного права", - отметила она.

Дипломат констатировала, что в своем интервью Мирзоян озвучил традиционную позицию официального Еревана, включающую территориальные претензии к Азербайджану и противоречащую международному праву. По ее словам, подстегивая агрессивный сепаратизм на территориях внутри международно признанных границ Азербайджана, армянский министр показывает тем самым, что его "стратегия мира и безопасности" - всего лишь фальсификация и что Армения так и не отказалась от захватнической политики.

"МИД Азербайджана доводит до внимания министра иностранных дел Армении, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность в соответствии с требованиями международного права, и настало время для выполнения заявлений, подписанных сторонами. Понять эту реальность в интересах армянской стороны, потому что эта страна может, наконец, отказавшись от лжи и иллюзий, настроиться на будущее развитие и прогресс", - указала глава пресс-службы МИД Азербайджана.

Абдуллаева напомнила, что Баку неоднократно заявлял, что стремится к нормализации отношений на основе принципов международного права.

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, визит Арарата Мирзояна в Москву разрушил последние надежды на какой-либо конструктив в позиции Армении по послевоенному урегулированию. "Мирзоян повторил все те же требования Еревана, которые тот предъявлял до завершения Карабахской войны, как если бы сейчас был 2019 год, а не 2021-й. Армянские власти опять хотят говорить с Азербайджаном исключительно в формате Минской группы ОБСЕ и исключительно сквозь призму "статуса" сепаратистов. Разгромно проиграв войну, Ереван теперь пытается сделать вид, что ничего не проигрывал и все еще находится в сильной позиции, из которой можно выдвигать Баку какие-либо условия", - сказал он.

"При этом никакой реальной силы у Армении сейчас нет, она потеряла тысячи человек убитыми, ранеными и дезертирами, бросила на поле боя военной техники на миллиарды долларов. Стране в буквальном смысле нечем себя защитить, ее позиция на переговорах слабее некуда. Однако теперь можно видеть, что поверженный агрессор решил в своих целях использовать желание Азербайджана и России стабилизировать мир на Южном Кавказе. К сожалению, нынешние власти Армении не устраивает российско-азербайджанская модель этого мира, в связи с чем они взяли курс на максимальное торможение любых договоренностей. У них нет никакого четкого плана, как они могли бы претворить в жизнь свои националистические реваншистские мечты, но для Еревана отсутствие перспектив никогда не было помехой для дипломатического саботажа", - подчеркнул Андрей Петров.

"В итоге сейчас регион стоит перед угрозой нового многолетнего периода неопределенности. Армения не желает отказываться от оккупационной политики, в финале которой поставлено присоединение азербайджанских земель к армянским, и сейчас она будет делать все, чтобы, во-первых, зафиксировать текущий статус-кво, а во-вторых, пробовать как-то раскачать ситуацию в свою пользу. Опять же, никаких шансов у Еревана здесь нет, Азербайджан освободил свои земли и не даст армянской армии и шагу ступить на суверенную азербайджанскую территорию, и сколько бы Армения, резко ограниченная в финансовых и человеческих ресурсах, ни накапливала силы, азербайджанские войска все равно будут сильнее. Но Ереван все равно может портить жизнь соседям как военными провокациями, так и отказом выдать карты минных полей или открыть границы. Он будет толкать Южный Кавказ к новой войне, и это самый серьезный вопрос постконфликтных процессов на сегодняшний день", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".