Кремль заявил, что рост цен продолжится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что полностью остановить рост цен нельзя, однако предпринимаемые в стране меры позволяют сохранить макроэкономическую стабильность.

Так, он напомнил, что цены растут во всем мире. "Естественно, мы испытываем на себе последствия. Но контрмеры, которые предпринимаются правительством, мегарегулятором, позволяют нам быть уверенными в том, что макроэкономическую стабильность удастся обеспечить и сохранить", - поведал он.

Также Песков сообщил, что президент России Владимир Путин держит тему инфляции на личном контроле.