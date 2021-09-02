На Кубань обрушатся ливни и грозы

Сегодня на Кубани практически везде пройдут ливни и грозы, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевом центре прогнозируется переменная облачность, возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью опустится до 17 градусов, днем поднимется до 27, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

В отдельных районах Кубани возможен ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 22 м/с. Сильный дождь пройдет и на Черноморском побережье в отдельных районах. Температура воздуха здесь днем составит 24-29 градусов, температура морской воды в Азовском море - 26, в Черном море – 27 градусов.