Наркоман владел целым арсеналом оружия в Алматы (ВИДЕО)

Полиция и специалисты Комитета национальной безопасности Алматы накануне вечером задержали жителя области, при обыске в машине и в доме у которого было изъято девять единиц огнестрельного оружия с боеприпасами, а также граната РГД-5. Об этом пишет ресурс polisia.kz.

"В транспортном средстве и лично у подозреваемого изъяты два пистолета с патронами. Еще шесть единиц оружия, в том числе винчестер 12-го калибра, граната и 60 патронов обнаружены в тайнике по месту жительства гражданина Д. в Талгарском районе Алматинской области", - пояснил начальник управления криминальной полиции городского департамента полиции Куатбек Науатов.

Он уточнил, что все изъятое у нарушителя оружие пройдет баллистическую экспертизу, по итогам которой станет ясно, не использовалось ли оно для совершения преступлений в Алматы, области и прочих регионах Казахстана.

Помимо прочего, в доме подозреваемого мужчины при обыске были найдены четыре свертка с порошком, состав которого также определит экспертиза. Однако уже известно, что в момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас его доставили в изолятор временного содержания, идет досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".