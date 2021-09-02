Ветер оставил без крыш поселок в Кабардино-Балкарии
В селе Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии в результате неблагоприятных погодных условий оказались повреждены крыши школы, дома культуры и нескольких домовладений.
В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы. Также работает комиссия по оценке ущерба. "В результате неблагоприятных погодных явлений в виде сильного дождя и ветра повреждены кровли социальных объектов – Дома культуры и школы в Заюково, а также частных домовладений", - проинформировали глава региона Казбек Коков после посещения села.
Накануне в республике прошел сильный дождь, сопровождавшийся шквалистым ветром.
В соответствии с прогнозом синоптиков, штормовое предупреждение сохраняется также на 2 и 3 сентября.
Вестник Кавказа
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