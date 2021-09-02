Винер-Усманова назвала плюс несправедливого судейства на ОИ-2020

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что судейский скандал на летних Олимпийских играх-2020 в Токио не был однозначным злом.

Так, по ее слова, несправедливое судейство принесло и выгоду РФ. "Если бы они выиграли золото, не было бы этого всплеска патриотизма взрослых и детей. Вот это и есть хорошее. Это меня успокаивает", - сказала она, отметив, что "все равно раздирает несправедливость"

Напомним, что победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в одном из упражнений. Судьи оценили ее выступление в 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина безошибочно выполнившая программу взяла серебро (107,650).