Власти Казахстана возьмут под контроль цены на продукты питания

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил определить основной ответственный государственный орган по единому контролю за ценами на продукты питания, Минторг страны совместно с министерством национальной экономики в течение месяца внесет предложения по его исполнению, - сообщил вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

"Для реализации данного пункта министерством торговли и интеграции совместно с Миннацэкономики и другими заинтересованными органами в месячный срок будут внесены предложения по наделению Минторга функциями уполномоченного органа по координации ценообразования и распределения продовольственных товаров по цепочке от производителя до потребителя", - рассказал Казанбаев, передает Sputnik Казахстан.

В месячный срок также будет разработан регламент взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями.

"Наша цель – выстроить правильную и эффективную систему мониторинга и прогнозирования потоков и цен на продовольственные товары, что позволит государству своевременно и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и цен", - сказал вице-министр.

Правительству дан месяц, чтобы обеспечить единый контроль за ценами по цепочке от производителя.