Талибы не возьмут женщин в министры Афганистана

Женщины-министры не войдут в состав нового правительства Афганистана, сообщил представитель запрещенного в России радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Тем не менее, уточнил он, у женщин будет возможность трудиться в министерствах, полиции, судебной системе и т. п. в качестве помощников, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о сроках формирования правительства, Муджахид пообещал, что талибы создадут "правительство национального единства как можно скорее".