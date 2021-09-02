Глава Ростуризма рассказала о чартерах в Египет

Ростуризм рассчитывает, что в скором времени возобновятся чартеры на курорты Египта, - сообщила сегодня глава ведомства Зарина Догузова.

"Решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб. Мы на каждом заседании вносим свои предложения по открытию тех или иных направлений и, конечно же, выступаем за открытие чартерного авиасообщения с Египтом. Рассчитываем, что постепенно и регулярные рейсы будет расширяться, и чартерное сообщение тоже будет возобновлено", - поведала Догузова, передает РИА Новости.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город, а в апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. В итоге Россия возобновила авиасообщение с этими двумя курортами с 9 августа с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.