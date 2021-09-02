Городские службы Сочи работают в режиме повышенной готовности

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проинформировал о том, что службы города продолжают работать в режиме повышенной готовности

"Ночью в Сочи прошли небольшие дожди, сейчас погода ухудшается. Все службы по-прежнему работают в режиме повышенной готовности", - написал мэр в телеграм-канале

В настоящее время в городе работают пункты эвакуации и размещения на фоне приближающихся ливней.

Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за дождей с ливнями и грозами. Также прогнозируется сильный ветер и образование смерчей над морем.