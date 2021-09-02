Сколько жизней забрал коронавирус в регионах Северного Кавказа

Согласно данным оперштабов регионов Северного Кавказа, в 2021 году от коронавируса скончалось более четырех тысяч человек. На каждые 10 тысяч человек, населяющих северокавказский регион, приходится 4,4 смерти.

Общий показатель смертности в регионах Северного Кавказа также вырос. Так, в Ставропольском крае в 2021 году на 10 тыс человек приходятся 5,6 умерших, что на 17,9% больше, чем в 2020 году. Согласно сведениям Северо-Кавказстата, в первом полугодии 2021 года в крае умерло 18,9 тыс человек, а в 2020 году в этот же период – 16 тыс.

Всего от коронавируса скончалось 2 328 жителя Северного Кавказа, из них 1581 человек умер в 2021 году.

Кабардино-Балкария в связи с пандемией насчитывает 5 умерших на 10 тыс человек, что на 34,2% больше, чем в 2020 году. По данным Северо-Кавказстата, за период январь-март 2021 года в регионе умерло 2569 человек, что на 654 человека больше, чем за тот же период в 2020 году. Всего от коронавируса погибло 707 человек, из которых 436 – в 2021 году.

Северная Осетия из-за коронавируса имеет 4,3 умерших на 10 тыс человек, что на 13% больше, чем в 2020 году. По данным Северо-Кавказстата, за первое полугодие 2021 года в регионе умерло 4269 человек, а в 2020 году этот показатель был равен 3775 умершим за такой же отрезок времени. Всего от коронавируса скончалось 402 человека, из которых 301 - в 2021 году.

В Дагестане из-за вируса показатель смертности равен 3,5 умершим на 10 тыс человек, что на 7,2% больше, чем в 2020 году. По информации Дагстата, за первое полугодие 2021 года в республике умерло 8,8 тыс человек. В первом полугодии 2020 года этот показатель был равен 8,2 тыс умерших. Только от коронавируса за указанный период 2021 года ушло из жизни 968 человек. С учетом данных оперштаба за июль и август, в Дагестане в 2021 году умерло 1099 человек, зараженных ковидом.

В Чечне в 2021 году 2,6 умерших на 10 тыс человек, что на 3,3% больше, чем в 2020 году. По сведениям Чеченстата, в регионе в первом полугодии 2021 года умерло 3679 человек, в этот же период 2020 года показатель был на уровне 3560 умерших. С января по август 2021 года в республике насчитывают 382 погибших от коронавируса.

В Ингушетии и Карачаево-Черкесии данных о смертности за 2021 год нет. По информации оперштабов, в Ингушетии всего от коронавируса умерло 278 человек, а в Карачаево-Черкессии - 462 человека.