Кремль: "Северный поток-2" не угрожает никому

Москва "категорически не согласна" с оценкой Вашингтоном и Киевом проекта "Северный поток-2" как несущего угрозу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Напомнив, что строительство приближается к завершению, он выразил надежду, что газопровод в итоге заработает и "сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы".

Песков подчеркнул, что "Северный поток-2" представляет собой "исключительно коммерческий проект", который по определению не может никому угрожать.

"Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом", - цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности назвал предварительные сроки первых поставок по "Северному потоку-2". "Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", - цитирует его "Интерфакс".

Напомним, накануне Киев и Вашингтон распространили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором они выступили против "Северного потока-2", представляющего, по их мнению, угрозу для европейской энергобезопасности.