Авария оставила без электроснабжения больше дух тысяч жителей Краснодара

Сегодня утром из-за аварии в электросетях без электричества остались 2100 жителей Прикубанского округа Краснодара, сообщает в Instagram ЕДДС.

Информация об аварийном отключении поступила сегодня в 7:55, отключенными оказались потребители на восьми улицах кубанской столицы, - передает "АиФ-Юг".

В результате аварии на линии отключено 18 трансформаторных подстанций. Восстановить подачу электричества энергетики обещают в течение четырех-пяти часов.