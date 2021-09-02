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Авария оставила без электроснабжения больше дух тысяч жителей Краснодара

Авария оставила без электроснабжения больше дух тысяч жителей Краснодара

Сегодня утром из-за аварии в электросетях без электричества остались 2100 жителей Прикубанского округа Краснодара, сообщает в Instagram ЕДДС.

Информация об аварийном отключении поступила сегодня в 7:55, отключенными оказались потребители на восьми улицах кубанской столицы, - передает "АиФ-Юг".

В результате аварии на линии отключено 18 трансформаторных подстанций. Восстановить подачу электричества энергетики обещают в течение четырех-пяти часов. 

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Вестник Кавказа

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