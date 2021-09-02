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Песков: талибы гарантировали безопасность российским дипломатам

Песков: талибы гарантировали безопасность российским дипломатам

Участники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ") в Афганистане гарантировали российским дипломатам безопасность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока все эти обязательства выполняются, заявил в четверг журналистам

"В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, какие действия Москва намерена предпринимать в отношении находящихся в Афганистане россиян, в том числе дипломатов, если обстановка там будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

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