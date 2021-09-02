У нового национального авиаперевозчика Армении появилось имя

В Армении выбрали имя новому национальному авиаперевозчику страны – он будет называться Fly Arna, - сообщил сегодня Фонд национальных интересов Армении (ANIF).

В конкурсе на наименование компании, объявленном в июле 2021 года, фигурировало около 500 имен, из которых после всестороннего обсуждения выбран вариант Fly Arna - слово сложилось от аббревиатуры Armenian National Airlines (Армянские национальные авиалинии), - передает Sputnik Армения.

Как отметил генеральный исполнительный директор Air Arabia Адель аль Али, новое имя отражает "стремления народа Армении".

Fly Arna будет работать как бюджетная пассажирская авиакомпания, базирующаяся в ереванском международном аэропорту Звартноц. Соглашение о создании национального авиаперевозчика было подписано 17 июля между Air Arabia и ANIF.

В течение пяти лет новая компания планирует приобрести и разместить в международном аэропорту "Звартноц" 15 самолетов. Полеты запланированы уже к лету 2022 года.