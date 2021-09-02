Десятки человек пострадали в ДТП с автобусом в Армении
Масштабное ДТП со множеством пострадавших произошло в Араратской области, о нем сообщают армянские СМИ.
По данным сайта криминальных новостей shamshyan.com, инцидент случился примерно в 08։30 (07:30 мск). Автобус FAV с 62-летним водителем выехал с проезжей части и столкнулся с деревом.
В результате аварии 25 человек получили различные травмы и были госпитализированы в медцентры Арташата и Еревана, их личности устанавливаются.
Согласно предварительной информации, автобус курсирует по маршруту Гетазат - Ереван.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться