Десятки человек пострадали в ДТП с автобусом в Армении

Масштабное ДТП со множеством пострадавших произошло в Араратской области, о нем сообщают армянские СМИ.

По данным сайта криминальных новостей shamshyan.com, инцидент случился примерно в 08։30 (07:30 мск). Автобус FAV с 62-летним водителем выехал с проезжей части и столкнулся с деревом.

В результате аварии 25 человек получили различные травмы и были госпитализированы в медцентры Арташата и Еревана, их личности устанавливаются.

Согласно предварительной информации, автобус курсирует по маршруту Гетазат - Ереван.