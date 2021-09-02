У донских студентов не будут требовать обязательную вакцинацию

В Ростовской области отменили обязательную вакцинацию для студентов – распоряжение об этом подписал главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев, это уже отражено в документации Роспотребнадзора.

"Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления от 1 июля 2021 года", – распорядился Ковалев, цитирует его "АиФ-Ростов".

Обязательная вакцинация для определенных категорий граждан на Дону была введена 1 июля – это требование касалось сотрудников такси и транспорта, общепита и студентов. В постановлении Роспотребнадзора говорилось, что иммунизация обязательна для "обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего профессионального образования старше 18 лет".

Впрочем, студенты ЮФУ жалуются, что при заселении в общежития вуза с них по-прежнему требуют медотвод, сертификат вакцинации или документ о перенесенном не более полугода назад коронавирусе.