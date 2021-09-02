Ночное ДТП унесло жизнь водителя в Ереване

Смертельная автоавария произошла сегодня ночью в Ереване, информация о ней размещена на сайте МЧС Армении.

В сообщении указано, что в 00:49 по местному времени (23:49 мск) в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что на дороге от торгово-развлекательного комплекса "Далма Гарден мол" к улице Ленинградян случилось ДТП, в машине заблокирован человек.

Оказалось, что столкнулись Mercedes-C и Mersedes Benz, водитель второго "Мерседеса" - Э. А., 1994 г. р. - получил травмы, от которых скончался.

Пострадал и водитель Mercedes-C, его госпитализировали до приезда спасателей.