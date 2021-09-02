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Невнимательность водителя едва не стоила жизни пешеходу на Ставрополье

Невнимательность водителя едва не стоила жизни пешеходу на Ставрополье

В Михайловске на улице Орджоникидзе под колеса автомобиля попал пешеход, он госпитализирован с различными травмами.

В ставропольском УГИБДД ГУ МВД России пояснили, что водитель иномарки по невнимательности сбила пешехода, собиравшегося переходить дорогу.

Уточняется, что за рулем авто находилась местная жительница, которая за последние 2 года около 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту происшествия назначена проверка, все обстоятельства выясняют сотрудники дорожной полиции.

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Вестник Кавказа

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