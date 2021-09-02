Названо условие для запуска общественного транспорта в Грузии

Замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния назвала условие, при котором власти смогут принять решение о возобновлении работы общественного транспорта. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире телеканала Palitra

"Если мы спустимся ниже двух тысяч (новых случаев коронавируса в сутки), что было для нас пиком во время предыдущей волны в апреле-мае, тогда смело можно думать о возобновлении транспорта и еще о восстановлении других социальных мероприятий", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

Накануне суточный показатель заболеваемости в стране составил 3886 новых случаев.

Замглавы Минздрава напомнила, что в данный момент больницы для пациентом с ковидом загружены на сто процентов.

Когда ограничения будут смягчены, уточнила Габуния, необходимо будет ускорить процесс вакцинации и активизировать ПЦР-тестирование.

Напомним, ранее Межведомственный координационный совет по борьбе с Covid-19 продлил запрет на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.