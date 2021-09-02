"Вектор" перейдет на выпуск модернизированной вакцины

В скором времени центр "Вектор" намерен после "ЭпиВакКороны" перейти на производство антикоронавирусной вакцины "ЭпиВакКорона-Н": новую вакцину легче производить, - заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

"ЭпиВакКорону-Н" и делали для того, чтобы перейти на нее после "ЭпиВакКороны". Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. "ЭпиВакКорона-Н" легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается", - сказала Непомнящих, передает РИА Новости.

Напомним, Минздрав России в конце августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса - "ЭпиВакКорона-Н".