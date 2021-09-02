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Посол Турции: Анкара будет сотрудничать с Кабулом

Посол Турции: Анкара будет сотрудничать с Кабулом

Посол Турции в Катаре Мехмет Мустафа Гоксу провел переговоры с представители талибов ("Талибан" запрещенная в России организация). Он заявил, что Анкара продолжит сотрудничество с Афганистаном. Об этом заявил сегодня член катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим.

По его словам, турецкий дипломат сделал соответствующее заявление на встрече с представителем радикального афганского движения в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаем, передает ТАСС со ссылкой на TOLOnews.

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