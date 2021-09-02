Семеро на одного: спортсмена жестоко избили в Сурхандарье
Несколько молодых людей атаковали мужчину и избили его в Сурхандарье, инцидент запечатлел на видео один из очевидцев.
После того, как запись широко разошлась в интернете, ей заинтересовались правоохранители. В результате расследования было установлено, что пострадавший - спортсмен, передает Sputnik Узбекистан.
В пресс-службе Генпрокуратуры пояснили, что драка, а точнее, избиение, произошло 28 мая в Денауском районе Сурхандарьинской области.
В отношении семерых правонарушителей было открыто уголовное дело по статье "Хулиганство", расследование по нему было завершено 23 августа.
Сейчас все материалы направлены в суд.
Вестник Кавказа
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