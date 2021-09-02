В столичный регион пришла настоящая осень

Вслед за календарной в столичный регион пришла метеорологическая осень, когда температура воздуха днем не превышает 15 градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По сути своей сегодня наступила метеорологическая осень, это когда температура воздуха днем плюс 15 и ниже", - заявил синоптик, передает РИА Новости.

Максимальная температура воздуха в столице сегодня составит плюс 13-15 градусов, что прохладнее, чем должно быть по климатической норме начала сентября.

В Москве и области сегодня будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого будут достигать 17 м/с.

Европейскую часть России в ближайшие дни ждет ультраполярное вторжение и похолодание, через столичный регион проходит холодный атмосферный фронт, который откроет путь полярному воздуху – днем в столичном регионе температура воздуха не превысит 16 градусов тепла, а по ночам будет холодать до +2 градусов.