В Казахстане за сутки прибавилось 4880 новых пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 4 880 новых заболевших коронавирусной инфекцией, - сообщает Минздрав страны.

Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Алматы – в мегаполисе выявлено 1 264 новых инфицированных, на втором месте Карагандинская область – здесь 648 новых пациентов, на третьем месте столица – в Нур-Султане 315 заболевших, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста инфицированных в Актюбинской (302), Алматинской (282), Павлодарской (265), Акмолинской (246), Мангистауской (239), Костанайской (237), Восточно-Казахстанской (201), Атырауской(198), Шымкенте (180), Западно-Казахстанской (140) и Кызылординской (133) областях.

Всего в стране с марта 2021 года выявлен 798 671 заболевший.

В Казахстане за минувшие сутки от коронавируса скончались 93 человека, от пневмонии с признаками COVID-19 – 21. Больше всего умерших от COVID-19 отмечено в Алматинской области – 24 человека, а всего за сутки коронавирус унес жизни 114 казахстанцев.

По данным за 2 сентября, в Казахстане от коронавирусной инфекции лечатся 104 835 человек, в том числе 97 696 с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и 7 139 - с отрицательным. Из них в стационарах находятся 22 388 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 82 447 пациентов.