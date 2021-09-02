Калиматов поручил публиковать новости на сайте властей и на ингушском языке

Все новости на сайте главы и правительства Ингушетии начнут размещаться и ингушском языке, рассказала пресс-секретарь руководителя региона Мадина Чергизова.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов неоднократно выражал озабоченность по поводу сегодняшнего состояния ингушского языка. Уже заметно, что он постепенно исчезает из повседневного общения жителей", - цитирует ее "Интерфакс-Юг".

В связи с этим, отметила Чергизова, и было принято решение дублировать новости.

Пресс-секретарь добавила, что переход на новую систему произойдет постепенно, материале на ингушском языке уже публикуются в тестовом режиме.

Представитель главы региона пояснила, что найти специалистов, которые могли бы профессионально заниматься переводами на ингушский язык, сложно, и сейчас идет рассмотрение кандидатур.