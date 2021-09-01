В Минеральных Водах запущено движение по обновленному путепроводу

В Минеральных Водах завершен капитальный ремонт путепровода, который эксплуатируется более 50 лет, движение по нему уже запущено. Об этом рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

"Капитальный ремонт путепровода в створе улиц Железноводская-Ломовая стартовал в прошлом году. Транспортная артерия в течение 50 лет эксплуатировалась без необходимого ремонта, и при растущей транспортной нагрузке передвигаться по ней стало небезопасно", - сказали в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

Поэтому и было решено провести капремонт, в ходе которого были частично заменены покрытие проезжей части и пешеходных дорожек, балки перекрытия, дорожники отремонтировали тумбы и опоры, полностью обновили электроосвещение и водостоки, подправили ограждения.

По данным министерства, средняя интенсивность движения на этом участке дороги составит 5 тыс автомобилей в час, пишет ТАСС.