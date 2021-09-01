Тбилиси примет фестиваль уличного арт-искусства

Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси, сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

По его словам, за последние четыре года в столице были воплощены в жизнь более 70 уличных художественных работ, и проект по поддержке уличных художников продолжится в будущем.

"Уличное арт-искусство длительное время считалось вандализмом и было запрещено, но этому жанру давно удалось завоевать статус символа свободы самовыражения и стать достопримечательностью", - сказал Каладзе.

TBILISI MURAL FEST, основанный в 2019 год, объединил нескольких художников для работы над оформлением уличных стен в столице Грузии. Благодаря фестивалю в Тбилиси были созданы уникальные примеры успешного вмешательства в городской постсоветский урбанизм, передает Sputnik Грузия.