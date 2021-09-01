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В Ставрополе заработает библиотека с зимним садом

В Ставрополе заработает библиотека с зимним садом

Модельную библиотеку откроют в октябре в Ставрополе на базе библиотеки-филиала № 11 на проспекте Ворошилова, 10/1, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что на оснащение и оборудование библиотеки потратят пять миллионов рублей. В ней появятся зимний сад, зал эмоционального чтения и интеллект-зал.

Кроме того, библиотечное пространство будет приспособлено для проведения концертов, спектаклей и мастер-классов. Для маломобильных людей оборудуют пандусы, специальный туалет, разместят информационные таблички.

Ранее подобная библиотека открылась в Ставрополе в ноябре прошлого года на базе библиотеки-филиала № 13 имени Ивана Кашпурова (ул. Ленина, 474).

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Вестник Кавказа

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