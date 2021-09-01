Аэропорт Геленджика украсит современный парк

На привокзальной площади нового терминала аэропорта Геленджика создадут ландшафтный парк площадью 1 га, на территории которого будет зеленая зона, велодорожки, стоянка для велосипедов и самокатов, а также станция для зарядки электромобилей.

Площадь парка поделят на несколько зон, которые объединят пешеходными дорожками, а на его территории высадят более 6 тыс растений и кустарников - так, в зоне парковки высадят более 45 крымских сосен, а искусственные насыпи подчеркнут галькой.

"При проектировании привокзальной площади было принято решение сохранить уникальный скалистый ландшафт местности, не скрыв его, а наоборот оставив в практически первозданном виде. Подрядчик проведет укрепление склона, что обезопасит породу от осыпания", - рассказал директор по строительству ООО "Аэропорт Геленджик" Беслан Сакания, передает портал Юга.ру.

Сам аэровокзальный комплекс Геленджика готов более чем 70% - сейчас строители завершают работы по устройству кровли и инженерных сетей.