ВВС Ирана создали трехмерный радар, способный вести до 300 целей

Военно-воздушные силы Ирана представили новый радар, способный перехватывать в одно и то же время до 300 целей, презентация прошла на мероприятии в связи с юбилеем ВВС ИРИ . Об этом сообщает телеканал Press TV.

Радар, названный "Альборз", работает в трех измерениях, что позволяет ему точнее обнаруживать цели. Он создан по технологии фазированной антенной решетки - устройству не требуется вращаться для мониторинга воздушного пространства. Его оперативная дальность составляет 450 км, пишет ТАСС.

Радар создавался для поиска и ведения малозаметных объектов, а также летательных аппаратов, созданных по технологии "стелс".

На церемонии также была представлена новая система анализа и принятия решений для управления войсками "Борхан".