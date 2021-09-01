Краснодар примет "Кукольный бал"

Сегодня, 2 сентября, в Краснодарском краевом выставочном зале откроется экспозиция "Кукольный бал", в рамках которой будут представлены более 70 экспонатов ручной работы, созданных мастерами из разных городов Краснодарского края, - сообщает пресс-служба выставочного зала.

Все куклы выполнены в различных техниках и из разнообразных материалов. Среди их авторов - Ирина Балашенко, Ольга Кули, Нэлли Попова и многие другие, а дополнят экспозицию художественные картины Елены Букиной, - передает портал Юга.ру.

Авторская кукла - особый вид прикладного искусства. Они создаются вручную и существуют в единичных экземплярах, становясь не только важной частью жизни и творчества их авторов, но и привлекая большой интерес музеев и коллекционеров.

Выставка будет работать до 19 сентября, а стоимость билетов для ее посетителей составит от 50 до 100 рублей.