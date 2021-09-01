Капсель все же примет фестиваль "Таврида.АРТ"

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил провести в бухте Капсель под Судаком фестиваль "Таврида.АРТ", ограничив число его участников шестью тысячами человек - изменения внесены уже в указ о режиме повышенной готовности, действующем в регионе из-за коронавируса.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта, запрещающего проведение массовых мероприятий, не распространяется на проведение в период... с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля "Таврида.АРТ" (городской округ Судак, бухта Капсель) с общим количеством участников не более 6 тыс человек", – говорится в документе, передает "АиФ-Крым".

Также власти региона разрешили провести седьмой Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым", который пройдет в Евпатории с 6 по 13 сентября, - говорится в сообщении.