Байден и Зеленский общались более двух часов

Переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме длились более двух часов. Встреча завершилась без итогового заявления для прессы.

Отмечается, что переговоры начались в 21:08 по московскому времени, Зеленский покинул Белый дом в 23:18. Сразу же после выхода он сел в автомобиль, отказавшись от общения с журналистами. Перед этим здание покинула украинская делегация, сообщает ТАСС.

До переговоров в формате "тет-а-тет" президент Украины перед журналистами выражал опасение, что не успеет обсудить с Байденом весь спектр желаемых вопросов.