Собутыльник ограбил друга из-за просроченного угощения на Ставрополье

Грабеж с необычным мотивом был совершен в Буденновске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть пришел местный житель, который рассказал о совершенном в отношении него грабеже.

По его словам, накануне он распивал алкоголь вместе со своим 32-летним приятелем. Во время застолья между его участниками вспыхнула ссора.

"Причиной послужили истекшие сроки годности у продуктов питания, которые были поданы на стол. Высказав предположение о том, что приятель хочет его отравить, подозреваемый ударил кулаком по лицу потерпевшего, затем достал из кармана его брюк 13 тыс рублей", - пояснили в полиции.

Представив свой поступок как получение компенсации за испорченный праздник, гость ушел.

Вскоре правоохранители установили его местонахождение и доставили его в территориальный отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).