Гэтжи оценил уровень UFC после ухода Хабиба Нурмагомедова

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи заявил, что легкий вес стал посмешищем после того, как экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

"Я был огорчен тем, что Чендлер получил ту возможность, которая должна была достаться мне. Я был в ярости в то время. Думаю, титул в легком весе был самым желанным в UFC, когда чемпионом был Хабиб, но в одночасье этот дивизион превратился в посмешище для UFC", - поведал Гэтжи.

По его словам, Когда Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер дрались за титул, никто из них не был лучшим бойцом в дивизионе. "Я и Дастин Порье должны были драться за пояс. Номер один и номер два. Вот что должно было произойти", - цитирует американского бойца MMAJunkie.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.