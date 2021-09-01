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Гэтжи оценил уровень UFC после ухода Хабиба Нурмагомедова

Гэтжи оценил уровень UFC после ухода Хабиба Нурмагомедова

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи заявил, что легкий вес стал посмешищем после того, как экс-чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

"Я был огорчен тем, что Чендлер получил ту возможность, которая должна была достаться мне. Я был в ярости в то время. Думаю, титул в легком весе был самым желанным в UFC, когда чемпионом был Хабиб, но в одночасье этот дивизион превратился в посмешище для UFC", - поведал Гэтжи.

По его словам, Когда Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер дрались за титул, никто из них не был лучшим бойцом в дивизионе. "Я и Дастин Порье должны были драться за пояс. Номер один и номер два. Вот что должно было произойти", - цитирует американского бойца MMAJunkie.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

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Вестник Кавказа

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