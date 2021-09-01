"Астана" лишилась четырех ведущих футболистов из-за COVID-19

У четырех игроков футбольного клуба "Астана" диагностировали коронавирус. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Владимир Жарков.

По его словам, положительный тест на COVID-19 сдали Марин Томасов, Антонио Рукавина, Энео Битри и Абзал Бейсебеков.

Жарков подчеркнул, что в настоящее время все легионеры находятся в своих странах на карантине и не успеют прибыть в Казахстан до возобновления чемпионата КПЛ. "А Бейсебеков, в свою очередь, не сможет принять участие и в матчах сборной Казахстана против Украины, Финляндии, а также Боснии и Герцеговины", - заявил журналист.

По данным министерства здравоохранения Казахстана, с начала пандемии в стране зарегистрированы 789 471 случай заражения коронавирусом, умерли 9304 человека.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 217 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.