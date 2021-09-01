Панджшер продолжит борьбу с талибами

Афганское сопротивление в Панджшере заявило о продолжении боевых действий против запрещенного в России движения "Талибан".

Ранее представитель политбюро талибов Мухаммед Наим опроверг информацию о том, что талибы намерены применить силу против сил сопротивления, сообщает "РИА Новости".

Согласно заявлению Фронта, "Талибан" предлагал одно или два места в новом правительстве, однако силы сопротивления его отклонили.

В заявлении также говорится, что "после провала переговоров и последнего нападения талибов было решено, что переговоры окончены, и будут идти боевые действия против талибов в Панджшере и других районах Афганистана".