США и Украина совместно высказались против "Северного потока-2"

Киев и Вашингтон продолжают выступать против "Северного потока-2", который, по их мнению, несет угрозу для европейской энергобезопасности, сказано в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Сам Владимир Зеленский в данный момент находится в США, где его принял американский президент Джо Байден.

"Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия", - цитирует заявление РИА Новости.

В нем также говорится, что украинское и американское правительства поддерживают усилия по наращиванию мощностей для поставок "голубого топлива" Украине из диверсифицированных источников.

Кроме того, из заявления следует, что Киев и Вашингтон работают над упрочением энергобезопасности Украины с помощью "политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений", поддерживаемых протекающей реформой корпоративного управления.