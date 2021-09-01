Узбекистан и Таджикистан не хотят впускать афганских беженцев

Граничащие с Афганистаном Таджикистан и Узбекистан хотят подстраховаться от рисков в случае, если им придется служить транзитным пунктом для тех, кто покидает беспокойную страну. Они не собираются размещать беженцев у себя в течение длительного времени. The Diplomat пишет, что Душанбе и Ташкент оказали США и Европе помощь в эвакуации, позволив самолетам приземляться, а некоторым афганским беженцам временно остаться на своей территории.

Но ключевое слово - ”временно”. Центральная Азия не планирует принимать большое количество афганцев, поскольку это может осложнить отношения с новой властью в Афганистане, "Талибаном" (движение запрещено в РФ), а также создать нагрузку на правительства, которые уже борются с целым рядом экономических проблем на фоне пандемии.

В Узбекистане неизвестность в отношении группы афганских пилотов и их семей, с которыми они бежали из Афганистана на самолетах и вертолетах в Термез, иллюстрирует жесткое политическое положение страны. В отчетах правительства Узбекистана, некоторые из которых позже были опровергнуты, сообщалось, что на самолете прилетело 585 афганских военнослужащих. По более поздним сообщениям, в это число входят также их семьи, однако ясности по данному вопросу нет.

В недавней статье Wall Street Journal отмечается, что официальные лица Узбекистана призывают Вашингтон действовать быстро, чтобы доставить пилотов в третью страну и избежать обострения отношений с талибами в соседнем Афганистане. По данным WSJ, талибы требуют вернуть самолеты в Афганистан. Конгрессмен от штата Техас Август Пфлюгер из комитета по иностранным делам Палаты представителей и бывший пилот ВВС США, настаивает на том, чтобы США помогли пилотам и их семьям. По словам Пфлюгера, Ташкент не призывает к их отправке домой, но настаивает на том, что в Узбекистане они находиться не могут.

В последние годы правительство Узбекистана вступило в контакт с талибами, присоединившись к усилиям международного сообщества, призывающего к урегулированию войны в Афганистане путем переговоров. Диалог продолжается, и на прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что общение с талибами ”естественно” и такая ситуация ожидаема. Мирзиеев особенно выделил усилия Узбекистана, направленные не только на переговоры с талибами, но и на оказание помощи афганскому народу: ”На данный момент народ Афганистана нуждается в содействии. Если они стремятся к миру, мы им поможем. Мы будем доставлять продукты из других стран поездом, и будем оказывать посильную помощь”. Мирзиеев отметил, что единственная железная дорога до Мазари-Шарифа проходит через Узбекистан.

Таджикистан, в свою очередь, согласился принять афганских беженцев на временной основе. За последние две недели около 2 тыс. человек было эвакуировано в Куляб из Кабула, при этом более половины уже переехали в третьи страны. Правительство Таджикистана заявило, что не признает неинклюзивное правительство "Талибана". В отличие от Узбекистана, Таджикистан последние годы не вел диалога с талибами. Тем не менее Таджикистан вряд ли примет большое количество афганских беженцев, а те, кому будет разрешено остаться, окажутся на попечении западных партнеров.

Последние американские военнослужащие покинули Афганистан в ночь на 31 августа, и "Талибан" получил контроль над Кабулом. Насколько стабильным будет правление талибов в стране вызывает большую озабоченность, поскольку группировка Исламского государства в Хорасане (ИСХ или ИГИЛ-Х), вероятно, продолжит атаки. Сообщается, что талибы обратились к туркам и катарцам за помощью в эксплуатации международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле, который в настоящее время не действует. По имеющимся данным, у талибов нет собственных авиадиспетчеров.

Совет Безопасности ООН (Россия и Китай воздержались) призвал "Талибан" разрешить людям покинуть Афганистан и пропустить гуманитарную помощь в страну. Хотя военная эвакуация США закончилась, если и когда кабульский аэропорт возобновит полеты, у афганцев может появиться шанс покинуть страну. Учитывая отсутствие выхода к морю в Афганистане и небольшое количество аэропортов, готовность соседних государств, таких как Узбекистан и Таджикистан, продолжать оказывать поддержку афганцам, желающим уехать, будет иметь решающее значение.

Обе страны с осторожностью относятся к разрешению наземных переходов. Eurasianet сообщило, что Таджикистан приостановил трансграничное сообщение до 20 сентября. Узбекская граница также закрыта, и в заявлении Министерства иностранных дел говорится, что сухопутные переходы запрещены.