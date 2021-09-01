Иран приступает к изучению неосвоенных участков месторождения "Южный Парс"

Иранская нефтегазовая компания Pars (POGC), занимающаяся разработкой гигантского газового месторождения "Южный Парс", расположенного в Персидском заливе, готовится к новым буровым работам на нем, об этом заявил ее официальный представитель, сообщается на сайте компании.

Как рассказал глава отдела нефтегазового инжиниринга POGC

Али Акбар Маджед, в данный момент планируется бурение новой разведочной скважины в северной части месторождения, с ее помощью можно будет оценить масштабы новых запасов, передает Iran.ru.

Представитель компании пояснил, что выявление и разведка еще не разработанных частей "Южного Парса" входит в число ключевых программ POGC по поддержанию добычи.

"Из-за естественного снижения давления в газовом резервуаре месторождения "Южный Парс" после его добычи в течение последних 20 лет дебит этого резервуара неизбежно снизится еще больше в ближайшие годы, поэтому компания начала разведку неосвоенных частей месторождения", - отметил Маджед.