Цена двадцатилетней американской войны с терроризмом: $8 трлн и миллион погибших

В новом отчете проекта Costs of War приводятся ошеломляющие данные человеческих и финансовых потерь. Глобальная война с терроризмом под руководством США унесла жизни почти миллиона человек во всем мире и стоила более $8 трлн с момента ее начала два десятилетия назад. The Intercept приводит цифры из знаменательного отчета, опубликованного в среду проектом Costs of War (Цена войны) Университета Брауна, который документирует экономические и человеческие последствия военных операций, начатых после 11 сентября.

В отчете оцениваются потери в Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане, Сомали и других регионах, где США участвовали в военных действиях. В отчете содержаться наиболее подробные на сегодняшний день данные о последствиях бессрочных конфликтов США на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Африке, называемых ”вечными войнами”. ”Важно, чтобы мы должным образом учитывали обширные и разнообразные последствия многих войн и контртеррористических операций США после 11 сентября, размышляя над тем, сколько человек погибло, - сказала соруководитель проекта Нета Кроуфорд, выступая на пресс-релизе. - Наши расчеты выходят за рамки цифр Пентагона, потому что расходы на военные действия после 11 сентября коснулись всего бюджета”.

Ошеломляющие экономические издержки войны с террором меркнут по сравнению с прямым воздействием на людей, измеряемым числом убитых, раненых и изгнанных из своих домов. По последним оценкам проекта Costs of War, во время войн было убито от 897 тыс. до 929 тыс. человек. 387 тыс. убитых относятся к категории гражданских лиц, 207 тыс. убитых - к военнослужащим и полицейским , 301 тыс. - к боевикам, убитым войсками коалиции под руководством США и их союзниками. В ходе военных конфликтов погибли 15 тыс. военнослужащих и контрактников США, такое же количество военнослужащих союзных западных войск, задействованных в конфликтах, а еще несколько сотен журналистов и сотрудников гуманитарных организаций.

Вопрос о том, сколько людей погибло в конфликтах после 11 сентября, был предметом постоянных дебатов, хотя во всех случаях цифры были чрезвычайно высокими. Согласно предыдущим исследованиям Costs of War, число погибших исчислялось сотнями тысяч человек, при этом учитывалось количество убитых непосредственно в результате насилия. Согласно оценке 2015 года, проведенной организацией-лауреатом Нобелевской премии ”Врачи за социальную ответственность”, только в войнах в Ираке, Афганистане и Пакистане косвенно и прямо погибло более миллиона человек. Сложность подсчета числа умерших повышается из-за отказа самих вооруженных сил США отслеживать количество погибших в ходе их операций, а также из-за удаленности регионов, где происходит большинство конфликтов.

В новом отчете также подсчитаны только те смерти, которые были спровоцированы непосредственно насилием во время глобальной войны с террором. Не были включены ”косвенные смерти, вызванные потерей доступа к пище, воде и инфраструктуре, а также смерти из-за болезней, возникших в результате конфликтов. В отчете уточняется, что ”погибшие, классифицированные как боевики оппозиции, на самом деле могли быть и гражданскими лицами, поскольку существуют политические стимулы классифицировать погибших как боевиков, а не гражданские лица”. Эта оговорка согласуется с признанной практикой правительства США: обозначать всех мужчин призывного возраста, убитых в ходе военных операций, как боевиков, если не доказано обратное.

Такая практика продолжалась при многих администрациях. По результатам недавнего расследования военного новостного сайта Connecting Vets были представлены видео и учетные записи атак с использованием БПЛА от 2019 года в провинции Гильменд в Афганистане. Бывшие операторы беспилотников сообщили, что им дали зеленый свет на убийство любого человека с рацией или в тактическом жилете в провинции, где серьезные проблемы с безопасностью и нет надежной сотовой связи. Для ряда американских чиновников, имеющих право на санкционирование ударов с помощью беспилотников и разочарованных своей неспособностью достичь стратегической победы или благоприятных условий для переговоров с "Талибаном" (движение запрещено в РФ), ”критерием успеха было количество убитых”.

В отчете Costs of War подчеркивается, что выводы о смертях в войнах довольно сдержанны, и многие жертвы до сих пор не подсчитаны. Хотя можно с уверенностью сказать, что с начала глобальной войны с террором были убиты около миллиона человек, даже эта шокирующая цифра, по словам Кроуфорда, соруководителя проекта, ”вероятно, значительно ниже истинных потерь, понесенных в ходе военных конфликтов”.

Экономические потери

Экономические издержки на войну составляют $2,3 трлн, потраченных правительством США на военные операции в Афганистане и Пакистане, $2,1 трлн - на конфликты в Ираке и Сирии и $355 млрд - в Сомали и других регионах Африки. Еще $1,1 трлн было потрачено с 2001 года на меры внутренней безопасности в Соединенных Штатах, в результате чего прямые расходы на войну с терроризмом внутри страны и за рубежом достигли астрономических $5,8 трлн.

Однако и эта цифра не отражает всех расходов на войны. Десятки тысяч американских солдат вернулись с фронтов искалеченными и травмированными, многие из них стали постоянными иждивенцами федерального правительства. Стоимость обеспечения инвалидности и медицинской помощи этим ветеранам вырастет до $2,2 трлн к 2050 году с нынешних $465 млрд, в результате чего общий экономический счет войн достигнет $8 трлн.

В отчете представлено несколько различных источников, чтобы дать общее представление о стоимости войн после 11 сентября, включая ассигнования на связанные с войной расходы министерства обороны и государства; увеличение базового операционного бюджета министерства обороны; процентные платежи по займам; деньги, выделенные для обеспечения ветеранов и расходы Министерства внутренней безопасности на предотвращение террористических атак и реагирование на них. Даже такой тщательный учет не дает полной картины расходов США: общая цифра отчета в $8 трлн не включает деньги, потраченные на гуманитарную помощь и экономическое развитие в зоне военных действий, а также не учитывает будущие процентные платежи за огромные заимствования, использовавшиеся для оплаты войн.

Астрономические финансовые затраты на глобальную войну с терроризмом вызывают недоумение не только потому, что сама война оказалась малоэффективной, но и из-за несоответствия между текущими расходами и первоначальными заявлениями американских чиновников. Война в Ираке - один из показательных примеров. В сентябре 2002 года Лоуренс Линдси, тогдашний главный экономический советник при президенте Джордже Буше, подсчитал, что ”верхняя граница” расходов в связи с будущим вторжением и оккупацией составит $ 100- 200 млрд. Позже в том же году Митч Дэниэлс, тогдашний директор Офиса управления и бюджета, представил еще более скромную оценку затрат, заявив, что война в Ираке, вероятно, будет стоить налогоплательщикам США $50-60 млрд.

На самом деле вторжение и оккупация Ирака, всего один из ряда конфликтов, в которых США участвовали после 11 сентября, обошлись в триллионы долларов, дестабилизировав Ближний Восток и породив вторичные конфликты, в ходе которых США несли финансовые убытки, а люди по всему миру теряли жизни. Текущие события служат подтверждением тому, что ситуация вышла из-под контроля. Ответственность за недавний теракт в аэропорту Афганистана, в результате которого погибло более десятка американских военнослужащих и около 170 афганцев, взяла на себя местная ячейка ИГИЛ (движение запрещено в РФ), террористической группировки, которая появилась в хаосе, спровоцированном американской оккупацией Ирака. Конфликтам по всей видимости не будет конца, даже несмотря на то, что США завершают свою 20-летнюю оккупацию Афганистана.

”Чего мы действительно достигли за 20 лет войн после 11 сентября? Разве кто-то выиграл в результате гибели миллиона человек и растраты триллионов долларов? Кто проиграл и какова цена поражения? - задается вопросами Стефани Савелл, соруководитель проекта Costs of War. - Даже через 20 лет мы будем ощущать на себе социальные последствия издержек войн в Афганистане и Ираке, еще долго после того, как американские военные покинут эти страны”.