В КБР сообщили о стабилизации эпидситуации

В Кабардино-Балкарии отметили снижение числа госпитализируемых пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"По информации министра здравоохранения КБР, на сегодняшний день в республике отмечается некоторая стабилизация эпидемиологической ситуации и снижение числа госпитализируемых", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что план по достижению коллективного иммунитета в регионе превысил 40%.

Стоит также добавить, что в Кабардино-Балкарии от коронавируса привились около 160 тыс человек, из них 125 тыс прошли оба этапа вакцинации.