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Жителя Дагестана подозревают в угоне иномарки

Жителя Дагестана подозревают в угоне иномарки

В Махачкале мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля "Toyota Сamry", сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

По его словам, машина стоимостью в 750 тыс рублей была припаркована возле одного из домов по улице Коркмасова.

В отдел полиции был доставлен житель Махачкалы по подозрению в угоне. Он заявил, что в состоянии алкогольного опьянения сел за руль машины, на которой совершил ДТП.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ ("неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").

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Вестник Кавказа

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