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Хозяин ГЭС уничтожил реку в Армении (ФОТО)

Хозяин ГЭС уничтожил реку в Армении (ФОТО)

Малая ГЭС, возведенная на небольшой речке в Армении, полностью "высушила" ее. Фотографии экологической катастрофы опубликовал на своей странице в Facebook министр окружающей среды Романос Петросян.

На одном из снимков видно полностью высохшее русло, на другом - ситуация после того, как владелец ГЭС узнал о готовящемся визите министра и выпустил немного воды.

Точные названия реки и станции Петросян не сообщил. Он заверил, что ГЭС пройдет тотальные межведомственные проверки, после чего и будет обнародована официальная информация, пишет Sputnik Армения.

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Вестник Кавказа

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