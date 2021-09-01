Жительница Северной Осетии попыталась утопить сына в Тереке (ФОТО)

В Северной Осетии открыто уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Кировского района, попытавшейся убить собственного сына. Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, сегодня примерно в 10.30 мск женщина после семейного конфликта на бытовой почве взяла трех своих малолетних детей и пошла к пойме Терека, где впоследствии сбросила в реку своего 9-летнего сына.

"Увидев произошедшее, ее 11-летний сын попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины. Ребенка удалось спасти. В настоящее время подозреваемая задержана", - пояснили в управлении.

Следователи в скором времени подадут в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в рамках расследования будут внимательно изучены условия проживания детей в семье, а также дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, несущих ответственность за профилактику преступлений против несовершеннолетних. Расследование дела по ч.3 ст.30, п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего") продолжается.