Талибы "восстанавливают порядок" в Афганистане

Запрещенное в России движение "Талибан" приступило к "восстановлению порядка" в Афганистане, заявил член движения Забиулла Муджахид китайскому телеканалу CGTN.

Он отметил, что талибы проводят работу в правовом, медицинском и банковском секторах, а также в сфере безопасности.

"Мы создали специальные силы, которые будут обеспечивать безопасность аэропорта Кабула, и мы надеемся, что наша техническая группа решит вскоре проблемы, чтобы работа аэропорта возобновилась в привычном режиме", - сказал он.

Муджахид подчеркнул, что "нормальная жизнь" в Афганистан вернется после создания нового правительства страны.