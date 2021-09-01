Азербайджан и Армения: десять месяцев после войны

Несмотря на предложение Азербайджана о мире, перевооружение Армении, которое сопровождается обстрелами азербайджанских позиций и провокациями на границе? представляет собой серьезное препятствие на пути к миру и безопасности на Южном Кавказе, пишет Eurasia Review. В Азербайджане не хотят войны - это должны понимать и Армения, и те, кто вводит ее в заблуждение. Если в Ереване готовы признать территориальную целостность Азербайджана, начнется делимитация и демаркация границ, будет подписано мирное соглашение, что откроет новые возможности для развития Армении и всего региона.

Граждане Азербайджана армянской национальности

Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Turk назвал армян, проживающих на территории, находящейся под контролем российской миротворческой миссии, "сбившимися с пути гражданами Азербайджана", подчеркнув важность их интеграции в азербайджанское общество. Эти люди являются гражданами Азербайджана, и он будет нести за них ответственность. После этого интервью группа армян, проживающих в Ханкенди, подошла к въезду в Шушу, выразила готовность получить азербайджанское гражданство и обратились к правительству Азербайджана с просьбой о предоставлении работы.

По словам депутата парламента Азербайджана, председателя партии "Родина" Фазаила Агамалы, если простые армяне, живущие в Карабахе, искренне хотят интегрироваться в азербайджанское общество, к этому следует относиться серьезно: "Мы не можем их подтолкнуть. Многие простые армяне, живущие в Карабахе, особенно старшее поколение, хотят интегрироваться в азербайджанское общество. У них нет другого выбора. Если они хотят жить в нормальном, цивилизованном, развивающемся обществе, они, несомненно, примут азербайджанское гражданство. В этом направлении необходимо провести комплексную работу". При этом депутат также подчеркнул, что силы, настроенные против интеграции в азербайджанское общество, оказывают на армян давление.

Минская группа

По словам депутата парламента Азербайджана, члена комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиева, заявления премьер-министра Никола Пашиняна нацелены на возвращение в регион Минской группы и особенно Франции. Депутат считает, что возвращая на повестку дня переговоры при посредничестве МГ ОБСЕ, в Ереване как бы намекают на то, что российские миротворцы не справляются со своей функцией полностью.

"Соединенные Штаты призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта", - говорится в заявлении Госдепартамента США. Аналогичное заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в недавнем телефонном разговоре с Пашиняном.

Азербайджан не отказывается от сотрудничества с Минской группой ОБСЕ, однако для возобновления переговоров под ее эгидой должны быть представлены конкретные предложения с учетом новых, сформировавшихся после войны реалий в регионе, и эти предложения должны касаться вопросов постконфликтного урегулирования, в частности, достижения всеобъемлющего мирного соглашения, основанного на взаимном признании территориальной целостности двух стран и границ между Азербайджаном и Арменией. Президент Азербайджана подчеркивает, что нет понятия "Нагорно-Карабахская Республика", как нет "Нагорного Карабаха" и нет "статуса". В Баку ожидают, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе.

Если есть желание двигаться к миру, необходимо восстановить диалог на всех площадках, как на дипломатическом уровне, так и на уровне гражданского общества. Это означает, что необходима заинтересованность Минской группы ОБСЕ в том, чтобы способствовать прекращению боевых действий между двумя странами и проживающих в них народами. Если бы против Армении вовремя ввели санкции, а сопредседатели Минской группы - три ведущие стран мира - использовали свой потенциал, чтобы убедить или заставить Армению вывести свои оккупационные войска в территории Азербайджана, то не было бы войны. Теперь ответственность за войну лежит не только на Армении, но и на тех, кто не мог или не хотел заставить ее соблюдать нормы международного права. Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на это во время встречи с координатором-резидентом ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой 24 августа: "Минская группа ничего не говорила Армении. Незаконное заселение шло не только в Шуше, но и в Джебраиле, Зангилане, Кельбаджаре и Лачине. Азербайджанцы стали беззащитными на своей родной земле".

Исполнение ноябрьских договоренностей

В трехстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года было объявлено о прекращении всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта; Никол Пашинян выразил готовность к встрече с Ильхамом Алиевым, сказав, что углубление вражды и конфронтации в регионе недопустимо; однако армянская сторона, нарушая режим прекращения огня, либо периодически подвергает обстрелу позиций азербайджанской армии по нескольким направлениям, либо целенаправленно прибегает к провокациям для обострения ситуации.

В трехстороннем заявлении также указано, что размещение миротворческих сил Российской Федерации проводится одновременно с выводом армянских войск. Однако полный вывод армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, не была обеспечен. Кроме того, были установлены новые посты близ населенных пунктов Мухтаркенд и Шушакенд, а также на территориях к востоку от административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов. В пресс-релизе Министерство обороны Азербайджана призвало миротворческие силы РФ положить конец случаям размещения армянских войск на азербайджанских территориях.

Азербайджанская сторона демонстрирует конструктивную позицию в соответствии с послевоенными реалиями. Перспективы развития Армении зависят от установления нормальных отношений с соседними странами. Армянская сторона должна понять, что агрессия бесперспективна. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "С завершением оккупации Нагорного Карабаха в регионе сформировались условия для долгосрочного мира. Если Армения воспользуется этим шансом, то и мы предпримем необходимые шаги".

Отношения между Азербайджаном и Турцией укрепляются, и все проекты между двумя странами направлены на развитие региона. Открытие Зангезурского коридора, восстановление торговых связей, то есть обеспечение мира на Южном Кавказе после длительного перерыва должно быть в интересах всех сторон. Зангезурский коридор позволит Армении наладить железнодорожное сообщение и с Ираном, и с Россией.

Вандализм

Вопреки всем принципам международного права и гуманизма, за тридцать лет оккупации Арменией азербайджанских территорий многие культурные и религиозные памятники и места были разрушены, а некоторые превращены в свинарники. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Армения несет ответственность за такие военные преступления, как уничтожение и присвоение исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, а также незаконный вывоз культурного наследия Азербайджана. Масштабы преднамеренного разрушения, учиненного Арменией на этих территориях, были зафиксированы представителями нескольких стран, независимыми медийными агентствами, а также неправительственными организациями, когда Азербайджан освободил свои территории от оккупации.

По словам бывшего генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри, ЮНЕСКО, ответственная за сохранение мирового культурного наследия, должна продемонстрировать справедливую позицию, взять на себя обязательства по защите объектов культурного и религиозного наследия и по опровержению фальсификаций, распространяемых руководством Армении. Ильхам Алиев также озвучил этот вопрос во время встречи с координатором-резидентом ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой. Он заявил, что во время оккупации Азербайджан приглашал ЮНЕСКО посетить эти территории для ознакомления с нанесенным Арменией ущербом памятникам истории, культуры и религии, но представители организации отказались. После окончания войны в ЮНЕСКО заявили, что хотят посетить регион, но поскольку Армения против, то миссия пока откладывается. В Ереване понимают, что миссия зафиксирует совершенные армянскими националистами преступления, и они будут привлечены к ответственности, поскольку Армения разрушила в Карабахе более 60 мечетей и единственную православную церковь, а то, что в мечетях держали свиней оскорбило религиозные чувства людей. Таким образом, ответственность за войну ложится не только на Армению, но и на тех, кто закрывает глаза на ее политику агрессии и грабежей.

Восстановление

Президент Азербайджана 7 июля 2021 года подписал указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон. Сейчас ведутся работы по разминированию деоккупированных территорий, но Армения не передает Азербайджану карты минных полей, а точность переданных в последнее время карт составляет всего 25%. Азербайджан стремительно восстанавливает освобожденные от оккупации земли. Поскольку во время оккупации Шуши вандалы разрушили все исторические и культурные памятники, включая и мавзолей Вагифа, Азербайджан пытается также восстановить свое богатое культурное наследие.

Шуша имеет большое значение для азербайджанцев и на протяжении веков считалась колыбелью азербайджанской культуры, и 30 августа 2021 года стало знаменательным днем в истории Азербайджана. Впервые после освобождения Шуши от оккупации Фонд Гейдара Алиева организовал Дни поэзии Вагифа в родном городе поэта. В следующем году в Азербайджане будет отмечаться 270-летие Шуши, основанной в 1752 году азербайджанским государственным деятелем Панах Али-ханом. Жители Шуши с нетерпением ждут возвращения в родные дома.