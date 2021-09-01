Мексика может начать расфасовку "Спутника V" в конце сентября

Мексика может приступить к расфасовке российской коронавирусной вакцины "Спутник V" уже в конце текущего месяца или в начале следующего, рассказал в интервью газете Milenio глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено.

По его словам, три пробные партии расфасованной в стране вакцины ранее были отосланы в российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, результаты проверки их качества появятся в ближайшее время.

"С этого момента Мексика начнет расфасовывать "Спутник V", и сюда будет поступать субстанция, из которой производится вакцина", - цитирует Сентено ТАСС.

Глава Birmex уточнил, что Мексика сможет выпускать до 4 млн доз вакцины ежемесячно.

Тем не менее, отметил он, главная цель - подписание с Российским фондом прямых инвестиций соглашения о производстве субстанции для изготовления вакцины в Мексике.